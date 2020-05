Des cadeaux livrés à vélo pour une fête des mères écoresponsable

La fête des mères à venir n’aura rien d’une fête des mères habituelle : il ne sera pas toujours simple de se voir, pas toujours simple d’aller acheter un petit cadeau… Alors que Bruxelles redoute une situation chaotique sur ses routes pour les semaines à venir du fait du déconfinement, une société de livreurs à vélos propose des solutions.

Il sera compliqué de faire parvenir un cadeau à sa maman à l’occasion de la fête des mères. Entre les restrictions de sortie, les magasins fermés, les difficultés à faire livrer des colis dans des délais corrects… La livraison à vélo, qui essaie de s’imposer comme une solution pour décongestionner Bruxelles, pourrait bien offrir la solution.

Belvas, Marie Poppies et Urbike, trois sociétés animées par les valeurs d’écologie et d’économie locale, s’unissent pour livrer des bouquets de fleurs (belges) ainsi que des chocolats bio et équitables. Il possible d’y faire ajouter une carte personnalisée à glisser dans le colis. Les commandes doivent être passées avant ce mercredi à 23h59 pour une livraison par les coursiers le samedi 9 ou dimanche 10 mai.

Bonne fête Maman ! 💐🎉🎁Cette année, gâtez votre Maman confinée en choisissant une délicate attention à faire livrer par… Posted by urbike on Saturday, May 2, 2020

La livraison à vélo, solution d’avenir pour les centres urbains ?

La livraison à vélo pourrait devenir indispensable dans les villes. Les problèmes de files, qui étaient déjà bien présents avant la crise du coronavirus, pourraient devenir un enfer. Beaucoup redoutent que les navetteurs évitent les transports en commun suite à la crise du Covid-19. Dans ce contexte, la livraison à vélo pourrait devenir une solution plus qu’efficace dans des villes au trafic sérieusement ralenties. Les autorités bruxelloises ont d’ailleurs établit un plan vélo en urgence afin de limiter les files au fur et à mesure que le déconfinement s’effectue et que les Belges retrouvent la route du travail.