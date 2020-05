Le soleil va faire son retour

Ce lundi, la nébulosité sera d’abord abondante avec quelques faibles pluies. Le retour des éclaircies est prévu pour la fin de la journée.

En cours de journée, quelques petites averses seront possibles, excepté au littoral, tandis que les éclaircies s’élargiront à partir de la Flandre en fin d’après-midi, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM). Le mercure affichera 13°C en haute Ardenne et 18°C dans l’ouest du pays.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera peu nuageux à serein. Les minima iront de 2°C en Hautes Fagnes à 6°C en plaine. Demain, le temps devrait rester généralement sec et assez ensoleillé avec des nuages d’altitude et un thermomètre affichant 13°C en Hautes Fagnes et localement 18°C ailleurs.

Le temps s’annonce ensoleillé le reste de la semaine. Le mercure pourrait même dépasser la barre des 20°C en fin de semaine.