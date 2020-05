En plein confinement, un homme part camper sur une île paradisiaque de Disney

En Floride, Disney World a dû fermer ses portes en raison de l’épidémie de Covid-19. Cela a donné l’idée à un individu d’aller camper sur une des îles désertées du parc d’attraction.

Il comptait «y passer la semaine». Un homme a été arrêté pour s’être installé avec sa tente sur une île du parc Disney World de Floride. L’île est nommée Discovery, et son décor s’inspire des Robinsons des mers du Sud, un vieux film d’aventure de Disney.

Richard J. McGuire a affirmé qu’il n’était pas au courant que l’île Discovery était interdite d’accès. Le site est un parc zoologique avec des arbres de toutes tailles et des volières. Il avait le sentiment d’avoir trouvé un «paradis tropical», mais cette escapade s’est terminée dans l‘espace nettement moins paradisiaque d’un commissariat.

A 42-year-old man has been arrested for camping at Walt Disney World's abandoned Discovery Island: https://t.co/z9ouFcdpN5 pic.twitter.com/EIGe8nq7Lc

— Consequence of Sound (@consequence) May 3, 2020