Du pop-corn livré à domicile en Grande-Bretagne

Les cinéphiles britanniques ont désormais la possibilité de regarder un film presque comme s’ils étaient au cinéma grâce à la chaîne de salles Curzon qui s’est associée à Uber Eats pour livrer leurs en-cas préférés aux personnes confinées.

Selon le site Evening Standard, les Britanniques qui rêvaient des collations de leur multiplexe fermé du fait de la pandémie de Covid-19 pourront bientôt les manger dans leur canapé.

A partir de ce samedi 2 mai, les toqués de ciné pourront commander le « home cinema bundle » de Curzon depuis l’application UberEats. Ce pack home-cinéma comprend du pop-corn sucré, un hot dog, mais aussi des barres chocolatées et un mélange de noix salées et poivrées. Et pour faire passer tout ça, un granité (slushie) au négroni et Bordeaux vieilli en fût de chêne.

De 40 à 4 euros

En plus de cette collation, les clients recevront aussi un bon d’achat pour la plateforme de streaming de Curzon Home Cinema, car c’est avant tout une opération de communication.

A en croire l’Evening Standard, la livraison coûterait 35 livres (40 euros), mais le code promotionnel HOMECINEMA permettrait d’avoir le tout livré chez soi pour seulement 3,50 livres (4 euros), mais encore faut-il résider en Angleterre.