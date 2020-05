Cette Américaine a trouvé une solution pour mieux respirer avec son masque, mais on vous la déconseille…

Entre le besoin de ne pas se toucher le visage et les difficultés à respirer, le port du masque ne séduit pas tout le monde. Une Américaine a laissé sans voix un employé de supermarché avec sa solution.

Le port du masque est désormais obligatoire dans les espaces publiques et transports de plusieurs pays, et est souvent recommandé là où il n’est pas encore imposé. Encore faut-il savoir comment le porter…

Un caissier américain a ainsi manifesté (aimablement) sa surprise en voyant une cliente lui adresser la parole avec un masque déchiré au niveau de la bouche et des narines. «Où avez-vous eu ce masque», lui demande-t-il, étonné. Comprenant visiblement rapidement le motif de l’interrogation de l’employé du magasin, elle se justifie. «Ça rend beaucoup plus facile de respirer», explique-t-elle.

S’il n’y a aucun doute sur le fait qu’un masque troué rend la respiration plus simple, il convient toutefois de rappeler qu’il est alors inutile de le porter. Visiblement surpris, le caissier l’a alors remerciée «pour son conseil».

En Belgique, le ministre de la justice Koen Geens (CD&V), s’est lui aussi illustré pour ses difficultés avec le port du masque. Devant les caméras, il a montré toute les difficultés du monde à enfiler son masque, avant de le replacer en plaçant ses mains sur la partie qui doit absolument rester propre.

Meanwhile in Belgium… their deputy prime minister getting to grips with the situation. pic.twitter.com/NPnelc6shd

— Laura Round (@LauraRound) May 1, 2020