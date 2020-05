La question des armes nucléaires américaines fait de nouveau débat en Allemagne

L’Allemagne doit-elle arrêter d’abriter et de transporter les bombes nucléaires américaines sur son sol ? Le débat a été relancé dimanche et crée des remous au sein du gouvernement d’Angela Merkel.

C’est l’un des deux présidents du parti social-démocrate (SPD), partenaire de la coalition aux côtés des conservateurs de la chancelière, qui a jeté le pavé dans la mare. «Je défends une position claire contre le stationnement, la mise à disposition et, bien sûr, l’utilisation d’armes nucléaires», a déclaré Norbert Walter-Borjans dans l’édition dominicale du quotidien Frankfurter Allgemene Zeitung.

Un autre responsable social-démocrate, Rolf Mützenich, président du groupe parlementaire, a jugé que «les armes nucléaires sur le sol allemand ne renforcent pas notre sécurité, bien au contraire». «Il est temps que l’Allemagne exclue à l’avenir leur stationnement», a-t-il ajouté dimanche dans le journal Tagesspiegel.

Un visage pacifiste

A la suite d’une série de désastres électoraux, le parti social-démocrate a opté l’an dernier pour un virage à gauche et élu une direction du mouvement en ce sens.

Il espère en défendant une ligne pacifiste et anti-nucléaire convaincre l’électorat le plus à gauche en Allemagne et remonter dans les sondages: il n’a plus aujourd’hui que 16% d’intentions de vote, contre 38% pour les conservateurs.

L’offensive se focalise sur le projet de renouvellement de la flotte allemande d’avions de chasse Tornado bientôt obsolète et qui a notamment pour mission de transporter des bombes nucléaires américaines dans le cadre de la force de dissuasion de l’Otan en Europe.

Des remplacements embarrassants

Le co-président du SPD a dit s’opposer «à l’acquisition de chasseurs de remplacement chargés de transporter des bombes nucléaires», ce qui signifierait une rupture radicale de la politique de sécurité allemande reposant sur le parapluie nucléaire américain.

Pour remplacer les Tornado, la ministre conservatrice de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, vient de recommander l’achat de 45 F-18 américains destinés à poursuivre le transport des armes nucléaires américaines, aux côtés de 93 Eurofighter, non conçus pour le faire.

Du côté des conservateurs d’Angela Merkel, la remise en cause suscite l’indignation. «Le SPD évolue en plein Nirvana en matière de politique de sécurité», a dit l’un de ses élus, Patrick Sensburg, au quotidien Handelsblatt. Il oublie «que les armes nucléaires américaines servent en premier lieu à notre protection», a-t-il ajouté, et s’il continue sur cette voie «nos partenaires internationaux vont douter de la capacité de l’Allemagne à remplir son rôle à l’avenir dans l’architecture de sécurité transatlantique».

150 bombes américaine sen Europe

Actuellement, les Etats-Unis disposent en Europe d’un nombre de bombes nucléaires, estimé à 150 environ, dans le cadre de l’Otan, entreposées notamment en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie et en Allemagne, à Büchel, dans le sud-ouest du pays, où se trouve une base de la Luftwaffe.

Leur présence a depuis longtemps été un sujet de discorde dans le pays, notamment lors de la crise dite des euromissiles en Europe dans les années 1980 dans un contexte de recrudescence de la guerre froide. Des centaines de milliers d’Allemands avaient à l’époque manifesté contre le déploiement de missiles Pershing II par l’Otan, face aux nouveaux missiles SS20 de l’Union soviétique à l’Est.

Cette période a durablement façonné la mentalité pacifiste d’une grande partie de l’opinion allemande. Et elle a été longtemps incarnée par le parti allemand des Verts. Mais en progressant dans les sondages et en devenant des partenaires possibles des conservateurs dans un futur gouvernement, les écologistes s’ « embourgeoisent » et évoluent vers des positions plus centristes et réalistes sur les questions de sécurité.

Des décisions reportées

Les sociaux-démocrates, qui se préparent à aller dans l’opposition après les prochaines élections de fin 2021, cherchent désormais à se positionner sur ce créneau aux côtés de la gauche radicale de Die Linke.

Du coup, «les conservateurs ont repoussé toute décision définitive sur le remplacement des Tornado à la prochaine législature car ils savent qu’ils n’auront plus les mains liées aux sociaux-démocrates», souligne un diplomate proche du dossier.