VIDEO. Un astéroïde a « frôlé » la planète Terre

Ce sont des clichés exceptionnels qui ont été capturés par des scientifiques il y a deux nuits. Un astéroïde, connu sous le nom de 52768 (1998 OR2) a « frôlé » la Terre vers 22h56, passant à 6,2 kilomètres de notre planète.

L’astéroïde 52768 (1998 OR2) n’est pas passé bien loin de notre planète avant-hier, en fin de soirée. Mesurant entre 1,8km et 4,1km, soit cinq fois la taille du Burj Khalifa, il est passé à 6,2 kilomètres de la Terre. Si la distance peut sembler énorme, à l’échelle de l’espace, elle est bien évidemment infime et le phénomène a donc été particulièrement intéressant à observer.

En effet, l’événement a été retransmis en direct grâce à un télescope virtuel placé à Rome, d’où l’astéroïde a été observé. Gian Masi, qui était à l’origine de ce direct, a expliqué: « Nous savons où se trouve l’astéroïde car nous connaissons son orbite. C’est d’ailleurs cet orbite qui nous permet de savoir que l’immense rocher ne nous frappera pas. »

La Nasa découvre environ 30 nouveaux objets proches de la Terre (NEO) chaque semaine et a observé plus de 19 000 objets depuis le début de l’année 2019. Elle n’a d’ailleurs jamais exclu qu’un astéroïde puisse mettre fin à la vie à l’avenir.

Asteroid 1998 OR2 Flyby Over Williamsport Pennsylvania at about 5:35am on 4/29/2020. 3.9 Million Miles Away and a Speed of about 19,461 Miles Per Hour. #Asteroid pic.twitter.com/rgkehs0wtx

— Aeronautic & Space Science.(ASS) (@AeronauticsAnd) April 29, 2020