Mattel sort des figurines pour remercier les travailleurs en première ligne

Le fabricant de jouets Mattel a lancé une nouvelle gamme mettant à l’honneur tous ces gens qui travaillent en première ligne durant cette pandémie de coronavirus.

Par le biais de sa marque Fisher-Price, cette société a commencé à vendre une gamme « Thank You Heroes » de 16 nouvelles figurines. On peut y trouver des infirmières, des médecins, des caissiers, des livreurs, etc.

Aux Etats-Unis, Mattel, connu pour sa poupée Barbie et ses voitures Hot Wheels, vend chaque figurine pour 20 $ et promet d’en donner 15 $ à First Responders First, un fonds créé pour aider à payer l’équipement de protection individuelle à destination de ces travailleurs, mais aussi les frais d’hébergement, de garde d’enfants, de nourriture et de soutien psychologique pour le personnel de la santé.