Marka se compare à ses enfants et ironise à propos de sa réussite

A 58 ans, Marka s’apprête à sortir un nouvel album, lorsque la situation en Belgique lui permettra de le faire en bonne et due forme. Interrogé par Sudinfo, le chanteur est revenu sur le succès de ses enfants Roméo Elvis et Angèle, qui déchaînent les passions partout dans le monde.

Dans une interview livrée à Sudinfo.be, le chanteur Marka a présenté l’album qu’il s’apprête à sortir, lui qui est désormais âgé de 58 ans. « Viril mais correct » est prêt, et n’attend plus que la fin de cette période difficile pour l’industrie musicale pour sortir. D’ailleurs, c’est avec « Si demain, je reviens », un titre plutôt à propos en ce moment, que l’artiste fait son grand retour, après cinq ans d’absence.

« Cette chanson pourrait parler aux gens. On se demande tous comment on va faire après le confinement. Comment on va revenir dans la vie active, sociale. Cette chanson parle à la base du retour d’un mec, moi, qui n’a plus fait d’album depuis quatre ans, qui est dans la situation tout à fait exceptionnelle d’avoir deux enfants trustant les hit-parades depuis quatre ans, et qui fait lui-même ce métier depuis 40 ans », raconte le papa d’Angèle et de Roméo Elvis.

Marka plein d’auto-dérision

En effet, Marka ironise sur la difficulté de revenir sur les devants de la scène à son âge, dans un paysage musical particulièrement jeune et innovant ces dernières années: « Encore aujourd’hui avec la réussite des enfants, qu’est-ce que tu veux que je fasse ? Je ne peux que rigoler de moi-même qui, à 58 ans, veut encore continuer, envers et contre tout, ce métier. Pour quelle raison ? Tous les autres de mon âge ont abandonné et moi je continue ! »

Tous les samedis, Marka livre d’ailleurs un concert en ligne à 20h10 sur sa page Facebook, laissant au personnel soignant ses quelques minutes de reconnaissance à 20h00. Demain, il présentera son nouveau single « Si demain, je reviens », en direct, pour le plus grand plaisir des fans d’hier et d’aujourd’hui.