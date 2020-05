Elle sauve tous les résidents d’une maison de repos grâce à sa formation avancée

Une infirmière anglaise, en service dans un hôpital proche de Nottingham, a mis à profit sa spécialisation dans le maintien des fonctions vitales et de la gestion de maladies, en pleine crise du coronavirus. Après qu’un foyer a été déclaré dans une maison de repos, elle a maîtrisé la propagation du virus et a sauvé l’intégralité des résidents.

Maria Spollin est une héroïne dans la ville de Skylarks, près de Nottingham. Cette infirmière a passé ces 20 dernières années à se spécialiser dans le maintien des fonctions vitales et de la gestion des maladies. Lorsqu’un foyer s’est déclaré dans une maison de repos de cette bourgade le 22 mars dernier, son savoir-faire a rapidement requis.

En effet, cinq des 50 résidents ont été contaminés au nouveau coronavirus, avec huit autres patients présentant des symptômes. Des mesures radicales ont alors été prises par l’infirmière et le reste du personnel médical. Ceux-ci ont appliqué une méthode appelée « zoning », qui consiste à isoler immédiatement les personnes atteintes par la maladie. Dès qu’un symptôme était présent chez un résident, il était mis à l’isolement de façon stricte.

S’en est suivie une période durant laquelle les patients contaminés ont reçu des soins 24h sur 24 grâce à un personnel soignant particulièrement motivé. « C’était une décision difficile à prendre et il a fallu peser le pour et le contre. Mais cet isolement était le choix le plus sûr afin de ne pas contaminer le reste des résidents. Je ne voulais mettre personne de plus en danger. Je savais que je devais agir rapidement car nous voulions limiter la propagation autant que possible », explique avec le recule Maria Spollin.

'They've saved dad's life. I'm sure they have.'

13 residents in a care home have recovered from coronavirus after head nurse Maria Spollin and her team made a zoning ward to contain the virus.

The daughter of one resident praises Maria's quick thinking for saving lives. pic.twitter.com/yTsa44DKYb

— Good Morning Britain (@GMB) May 1, 2020