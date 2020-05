Critiquée sur son rôle de mère, Nabilla contre-attaque

Nabilla était devenue la cible de nombreux internautes qui considéraient qu’elle était une mauvaise mère et qu’elle ne prenait pas assez soin de son fils.

Confinée à Dubaï, Nabilla continue de publier quotidiennement des photos de sa vie à ses followers sur Snapchat. Ce qui l’expose à de nombreux commentaires haineux d’internautes qui estiment que la starlette ne prend pas assez soin de son fils. Des remarques qui énervent la jeune maman, qui a décidé de répondre à ses « haters » sur Snapchat.

« Il y a plein de personnes qui me demandent où est Milann lorsqu’on est en voiture avec Thomas. Alors, Milann n’est pas seul à la maison, vous vous doutez bien. Il a une nounou, c’est une puéricultrice qui le connaît depuis notre arrivée à Dubaï, depuis qu’il a un mois, et qui vient le garder de temps en temps. Donc ne vous inquiétez pas, je gère, je suis sa maman, il n’y a pas de souci, merci beaucoup », explique-t-elle.

« Il m’arrive de craquer »

Avant de poursuivre. « Je pense qu’il n’y a rien de pire quand on est une jeune maman, qu’on essaye de comprendre les choses, de bien faire, d’avoir plein de gens qui viennent vous bombarder de messages pour vous dire ‘c’est pas comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça…’ Je suis en contact avec des sages-femmes depuis la France, j’ai aussi des personnes ici qui me conseillent, qui me disent les choses, alors je n’ai clairement pas besoin qu’on me mette la pression ! »

Touchée, Nabilla a confirmé que certains moments étaient « plus compliqués ». « Il m’arrive de craquer, de pleurer dans mon lit parce que je suis pleine de doutes ».