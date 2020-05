Woluwe-Saint-Pierre fournira des masques gratuits à ses habitants

La commune bruxelloise de Woluwe-Saint-Pierre annonce vendredi qu’elle fournira gratuitement un masque à tous ses habitants âgés de plus de 12 ans, annonce-t-elle.

Un appel aux dons en tissu et à la confection de masques avait été lancé par la commune le 8 avril dernier. «Une initiative qui nous a permis de récolter plusieurs centaines de masques en tissu auprès de bénévoles et de volontaires qui ont travaillé sans relâche. Ces masques sont prioritairement distribués aux aînés et aux personnes au système immunitaire plus faible», explique Carine Kolchory, échevine en charge de la santé et des Affaires sociales.

La commune a en outre passé plusieurs commandes de masques à grande échelle pour fournir toute la population de plus de 12 ans. Une commande de 20.000 masques est attendue pour le 8 mai et une autre de 30.000 pour le 11 mai. «Les masques seront distribués gratuitement à tous nos habitants», ajoute l’échevine.

« Rester prudents »

L’organisation de la distribution des masques est en train d’être établie par un groupe de travail spécifique. «En attendant la distribution, j’invite tous nos concitoyens à rester prudents, à continuer d’appliquer les mesures d’hygiène et de distanciation sociale. Continuons à nous montrer responsables et autodisciplinés. Il n’est vraiment pas l’heure de tomber le masque», conclut le bourgmestre Benoît Cerexhe.