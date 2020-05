Sa maîtresse nue ruine son duplex, à la surprise des téléspectateurs… et de sa compagne!

View this post on Instagram

Solo puedo decir una cosa, gracias a todas las personas que me habíais dado vuestro cariño que sin poder daros un abrazo os he sentido cerca. Si algo me he dado cuenta, es de lo afortunada que soy al teneros. Algo dentro de mí se rompió para siempre, he llorado, he sentido vergüenza, bochorno, dolor, pena, rabia, impotencia, decepción, angustia, humillación, pero todo eso lo he tapado con vuestro cariño y comprensión. No quiero recrearme en el dolor, todos sabéis lo que ha pasado y no quiero que sintáis lástima por mi, quiero que os alegréis de lo que me desprendido, en la vida unas veces se gana y otras se aprende. Esta vez me tocó a mi pero no voy a esconderme, así que hoy he sacado mi mejor sonrisa para vosotros que es lo que os merecéis. No tengo ningún derecho a quejarme cuando a nuestro lado mueren a diario cientos de personas y la gente está pasando hambre, ojalá esta pesadilla pase pronto. Deciros que vuelvo, que me quedo. A los hombres se mentira, le quedan grandes las mujeres de verdad !!