Le confinement a également un effet positif sur les hérissons

Comme beaucoup d’autres animaux, les hérissons profitent du confinement pour se faire remarquer.

À cause du (ou grâce au) confinement, de nombreux animaux se réapproprient des espaces habituellement occupés par les humains. C’est notamment le cas des hérissons, comme l’explique Michael Walker, un spécialiste de l’animal interviewé par la BBC.

« Les hérissons sont devenus très actifs et les gens les remarquent davantage dans leurs jardins. J’ai notamment vu une vidéo d’un mâle poursuivant une femelle très… bruyamment », explique-t-il. « Et quand deux mâles sont impliqués, cela peut causer beaucoup d’agitation et encore plus de bruit », détaille-t-il également.

Selon l’Université de Nottingham Trent, il y aurait eu beaucoup moins d’animaux tués sur les routes anglaises en ce début d’année par rapport aux années précédentes grâce au confinement. Et les hérissons feraient partie des grands gagnants de cette tendance. « Il est possible que la diminution des véhicules sur les routes diminue les risques auxquels font face les hérissons en traversant la route », affirme Lauren Moore, à la base de l’étude.