La vitesse limitée à 20 km/h sur certains axes de Molenbeek

Le Collège de Molenbeek-Saint-Jean a adopté un plan temporaire de mobilité dans le contexte sanitaire du Covid-19, a annoncé la commune jeudi soir dans un communiqué.

La vitesse automobile sera limitée à 20 km/h sur des axes importants de la commune, tels que la rue de Ribaucourt, la rue Comte de Flandre et le parvis Saint-Jean-Baptiste. En même temps, la commune propose à la région d’appliquer le même régime sur les voiries régionales suivantes: les quais de Hainaut, des Charbonnages et de Mariemont – de Sainctelette à Delacroix -, et une partie de la chaussée de Gand entre Étangs Noirs et le canal. Ce dispositif permettra, selon la commune, de contribuer à une mobilité plus douce et sécurisante pour les piétons et les cyclistes.

Application dès le 11 mai

Sur l’axe commercial de la chaussée de Gand, les zones de livraison ne pourront se faire que jusqu’à 13h. Cela permettra de libérer de l’espace qui sera transformé en trottoir après cette heure et, ainsi, de contribuer aux règles de la distanciation sociale, précise la commune qui ajoute qu’il sera interdit, dans ces zones aux commerces non alimentaires, de disposer des étalages sur la voirie.

«C’est le moment. Car nous allons avoir affaire à un flux d’automobiles plus important au fur et à mesure du déconfinement, mais aussi à un flux plus grand de cyclistes et de piétons que d’habitude. Et que dans le même temps, nous devons assurer le respect de la distanciation sociale. La zone 20 et la technique de l’espace partagé faciliteront cela», a souligné la bourgmestre Catherine Moureaux.

Ces changements seront d’application à partir du 11 mai.