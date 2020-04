L’humoriste Élie Semoun a vécu d’émouvantes retrouvailles ce mercredi. Il a pu passer un moment avec son père confiné dans une maison de repos.

Le 14 avril dernier, Élie Semoun s’inquiétait de l’état de santé de son père qu’il n’avait pas vu depuis le début du confinement. Paul est en effet atteint de la maladie d’Alzheimer et vit dans un Ehpad (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) à Lyon. “Il n’a plus le moral parce qu’il ne nous voit plus ma sœur et moi depuis un mois. Il dépérit », avait alors indiqué l’humoriste qui avait par ailleurs lancé un appel aux dons pour récolter du matériel de protection pour le personnel de cette maison de repos.

« Il va bien »

Mais ce mercredi, Élie Semoun a enfin pu voir son père, en respectant évidemment les mesures de distanciation sociale. Un moment court mais intense comme on peut le voir dans la vidéo postée sur le compte Instagram du l’humoriste. “J’ai enfin vu mon papa et il va bien ! Ouf”, a-t-il commenté.