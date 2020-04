C’est à la fois une belle et tragique histoire qui a eu lieu dans un hôpital de Southampton, en Angleterre. Un retraité souffrant du coronavirus a en effet refusé son traitement après avoir appris la mort de sa femme dont il était l’époux depuis 63 ans, selon Metro UK.

Bill Dartnall, 90 ans, a refusé de porter son masque à oxygène après avoir appris la mort de son épouse Mary, 81 ans, qui avait également été testée positive au Covid-19.

Le couple, originaire de Southampton, était ensemble depuis les années 1950 et est décédé le même jour, à seulement cinq heures d’intervalle.

Après être tombée malade la semaine dernière, Mme Dartnall a été emmenée à l’hôpital général de Southampton où elle a été diagnostiquée positive. Quelques jours plus tard, son mari a subi un accident vasculaire cérébral et a été admis dans le même hôpital, où il a également été découvert qu’il souffrait du même virus.

Les deux filles du couple, Rosemary et Ann, ont expliqué que leur père « n’aurait pas voulu vivre sans maman », décrivant leur mort comme une « double tragédie ».

« Quand on lui a dit que maman était décédée, il a essayé de retirer le masque de son visage et a clairement indiqué qu’il ne voulait plus d’oxygène. Il est décédé paisiblement dans son sommeil quelques heures plus tard. Papa n’aurait probablement pas voulu vivre sans maman. Ils étaient vraiment une paire et il est difficile d’imaginer l’un ou l’autre sans l’autre. »

Le Royaume-Uni a « passé le pic »