VIDEO. Un ado noir de 14 ans frappé par un policier californien lors de son arrestation

Une vidéo montrant un policier en train de frapper un jeune homme noir lors de son arrestation a suscité l’indignation sur la Toile. Une enquête est en cours.

L’incident s’est déroulé lundi dernier dans la ville de Rancho Cordova. Sur les images diffusées sur Twitter, on peut en effet voir le policier Brian Fowell luttant pour maîtriser Elijah Tufono, 14 ans. La vidéo dure 15 secondes et montre un usage plutôt excessif de la violence de la part de l’officier.

Le policier frappe l’adolescent à terre à trois reprises alors que ce dernier ainsi qu’un témoin en train de filmer la scène lui demandent d’arrêter.

Le bureau du shérif du comté de Sacramento et le service de police de Rancho Cordova ont ouvert une enquête sur le comportement de l’officier. Selon un communiqué, l’adolescent était suspecté de dealer de l’alcool, du tabac et de la drogue à des mineurs. Il aurait refusé de décliner son identité et aurait été « physiquement résistant », faisant perdre au policier le contrôle de ses menottes.

Attention, ces images peuvent heurter les âmes sensibles.

My baby brother who is 14 years old. All of this over a swisher😤 there’s more footage but I wasn’t able to upload it all. Please repost, we just want justice for my baby!😭💯 #JUSTICE4JAH pic.twitter.com/reftDDyHha

— nana💋 (@0hnana__) April 28, 2020