Pas de touristes d’un jour à la Côte si l’Horeca reste fermé

Si le plan de déconfinement se passe comme prévu, les excursions d’un jour à la côte belge seront autorisées à partir du 18 mai. Irréaliste, selon plusieurs bourgmestres.

Les 10 maïeurs de la côte belge ont discuté mercredi d’un plan pour l’été. Ils n’ont encore rien décidé de concret mais ont discuté des grandes lignes de ce plan. Pour certains d’entre eux, accueillir des touristes d’un jour à partir du 18 mai alors que les cafés et restaurants resteront fermés est irréaliste.

“Sans hôtels, cafés et restaurants, cela ne peut pas se faire. Imaginez: début juillet, 25 degrés, des milliers de touristes venus de toute la Flandre, mais personne qui ne peut se restaurer, boire un verre ou aller aux toilettes. C’est peine perdue”, explique la bourgmestre de Blankenberge Daphné Dumery (N-VA).

« Rester réalistes »

Un avis partagé par Bart Tommelein (Open VLD), bourgmestre d’Ostende. “Si l’horeca n’est pas ouvert et que nous autorisons toujours les excursions d’un jour, ce serait se mettre en difficulté. Je ne demande qu’à ce que les choses reviennent à la normale et nous voulons bien sûr accueillir le plus de gens possible, mais nous devons rester réalistes”, indique le bourgmestre.