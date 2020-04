Tom Hanks a fait don de son plasma après avoir contracté le Covid-19

L’acteur Tom Hanks a fait don de son plasma après avoir contracté la maladie du Covid-19, a-t-il fait savoir mercredi par le biais des réseaux sociaux.

« Voici le sac de plasma de la semaine dernière », a tweeté la star américaine avec des photos de son contenu sanguin.

Here’s last week’s bag of plasma. Such a bag! After the paperwork, it’s as easy as taking a nap. Thanks @arimoin and UCLA. Hanx pic.twitter.com/15WblGiVwe

Il y a quelques jours, Tom Hanks a lancé un appel aux dons sur Twitter pour soutenir deux écoles de médecine qui tentent d’effectuer des tests réguliers, des dépistages d’anticorps et apporter un soutien en termes de santé mentale pour le personnel soignant, dont celui de première ligne, de Los Angeles.

Hey, folks, LA First Responders and Healthcare Workers need testing – are they safe to work or not? Data for research needs collecting. We support #LAHEALTHCAREHEROES. @UCLAFSPH is leading the way. If you are able to donate, join us here: https://t.co/e9sLHMcZmJ Hanx

— Tom Hanks (@tomhanks) April 24, 2020