VIDEO. Un vaccin trouvé dans « les fesses d’une poule »

29″Certains chercheurs s’occupent des pangolins, d’autres des chauve-souris, et nous on nous a donné les poules », explique un humoriste camerounais dans son « JDC », le journal du confinement.

Le premier épisode du « JDC », une websérie humoristique lancée par Ulrich Takam, en est déjà à près de 125.00 vues. On y est suit notamment des « médecins » qui recherche un vaccin contre le Covid-19 dans des poulaillers.

« On est passé par la grippe aviaire, et comme le coronavirus est une grippe, peut-être qu’à travers les fesses de la poule, on peut trouver une solution », explique ainsi « le docteur Takam ».

Une enzyme se trouverait dans le derrière des poules et « c’est grâce à cette molécule que nous allons fabriquer le vaccin ».

Un vaccin qu’il faut évidemment tester. « Comme on n’est pas certains des effets secondaires de ce vaccin, on va d’abord aller le tester chez les Européens. Et justement, la France, l’Italie et l’Espagne se sont portées volontaires pour essayer. Pourquoi l’Europe ? Parce que les poules sont blanches, et forcément, ces choses là-bas, ils sont blancs aussi. Les États-Unis se sont également portés volontaires pour tester le vaccin mais on a refusé parce que ça se passe entre l’Europe et nous, c’est entre nous ».

Un sketch plein d’humour qui évoque ces deux chercheurs qui avaient proposé, lors d’une interview sur LCI, de tester des vaccins en Afrique.

