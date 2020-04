Le nombre de nouvelles hospitalisations reste sous la barre des 200

La Belgique a enregistré 174 nouvelles hospitalisations de personnes infectées par le nouveau coronavirus au cours des dernières 24 heures, ont indiqué mercredi le Centre de crise et le SPF Santé publique.

C’est un peu plus que les jours précédents mais cela reste sous les 200. Dans le même temps, 340 patients ont pu quitter l’hôpital, un nombre en forte augmentation par rapport aux derniers jours. 170 décès supplémentaires sont à déplorer.

Il y a pour l’instant encore 4.050 personnes hospitalisées, dont 797 en soins intensifs, soit 79 patients de moins que la veille. Le nombre de patients guéris et sortis de l’hôpital a aussi augmenté de 340 patients ces dernières 24 heures.

Par ailleurs, 170 nouveaux décès ont été recensés, dont 103 en Flandre, 55 en Wallonie et 12 à Bruxelles. Parmi ces décès, 69 ont eu lieu à l’hôpital et 98 dans une maison de repos et de soins. Dans ce dernier groupe, 73% ont été confirmés par une analyse en laboratoire.

Au total, 7.501 personnes sont décédées du nouveau coronavirus en Belgique, dont 46% à l’hôpital et un peu plus de la moitié (53%) en maisons de repos, 0,3% à la maison et 0,4% à un autre endroit.