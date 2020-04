Le coronavirus a déjà tué plus d’Américains que la guerre du Vietnam

Le nombre de malades décédés en deux mois du nouveau coronavirus aux Etats-Unis dépasse désormais celui des soldats américains tués en deux décennies lors du conflit au Vietnam, selon le dernier comptage actualisé mardi par l’université Johns Hopkins.

Au total, 58.365 personnes ont succombé au Covid-19 dans le pays, le plus touché sur la planète. En tout 58.220 militaires américains ont perdu la vie lors de la guerre du Vietnam (1955-1975), selon le bilan officiel publié aux Archives nationales.

Même si les deux événements n’ont rien à voir, ce seuil revêt une portée symbolique tant la guerre du Vietnam demeure l’un des plus grands traumatismes vécus par les Américains au 20e siècle.

Hommage aérien

Une opération des escadrons de l’armée de l’air et un autre de la marine, baptisée « America Strong », prévoit le survol de villes et régions des Etats-Unis pour rendre hommage aux personnels considérés comme essentiels au fonctionnement du pays.

Les deux formations de six appareils chacune, les Thunderbirds de l’US Air Force et les Blue Angels de l’US Navy, ont déjà effectué un passage dans l’Etat de New York, au-dessus de Manhattan aux environs de midi avant de bifurquer vers le New Jersey. Décorant un ciel sans nuage de leurs traînes blanches, ils ont ensuite survolé un à un les cinq grands quartiers de New York, Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx et de nouveau Manhattan.

Des dizaines de personnes s’étaient rendues dans les parcs de la ville pour assister au spectacle, au risque de mettre en péril la distanciation sociale, tandis que des centaines d’autres ont observé la scène du toit de leur immeuble.