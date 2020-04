Brigitte Macron a-elle envoyé sa fille à Marseille se faire soigner par le professeur Raoult?

Le vendredi 24 avril, la première dame Brigitte Macron a reçu en exclusivité l’équipe de Paris Match à l’Elysée. Elle a répondu aux nombreuses rumeurs qui courent en France actuellement.

C’est en compagnie de Pierre-Olivier Costa, son directeur de cabinet, et Tristan Bromet, chef de cabinet, que la Première dame a reçu, vendredi passé, Paris Match à l’Elysée. Durant cet entretien, il a notamment été question de rumeurs concernant le dépistage de ses collaborateurs. Elle a confirmé qu’aucun d’eux ont dû se faire dépister et que ni elle, ni son mari n’ont également effectué de test.

Elle est ensuite revenue sur les rumeurs concernant sa fille et le lien qu’elle entretient avec le Professeur Raoult, le controversé infectiologue. « Je n’ai pas, non plus, emmené ma fille à Marseille se faire soigner par le professeur Raoult, ni demandé au président de s’y rendre pour le rencontrer », a-t-elle raconté à Paris Match. Toutefois, elle confirme lui avoir parlé. « Il a soigné plusieurs de mes amies et l’une d’elles lui a donné mon numéro », ajoutant qu' »aucun traitement à ce jour ne marche. »