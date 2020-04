Comment réagir face à un chien abandonné

Au début de la pandémie, ils étaient nombreux à avoir été abandonnés. Leurs maîtres avaient peur de la transmission du virus par leur contact. Les chiens et chats abandonnés sont devenus, encore plus qu’en temps normal, une très grande préoccupation des vétérinaires. Cette problématique a inspiré Would You React.

Et vous, comment réagiriez-vous face à un chien abandonné? C’est ce qu’a voulu savoir l’équipe de Would You react. Dans sa dernière vidéo, deux chiens sont accrochés à un arbre dans un parc, à la vue de tous. Une pancarte indique qu’ils sont “à donner” et précise qu’ils sont “peut-être atteints du Covid-19″. Pour effectuer cette expérience, l’équipe a travaillé avec le directeur de l’asbl Sans Collier. Les réactions des passants sont étonnantes. Beaucoup ne se sont pas arrêtés. Beaucoup mais pas tous, heureusement!

