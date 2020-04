Une pharmacienne condamnée pour des masques et du gel non conformes

En France, une pharmacienne a été condamnée à un an de prison avec sursis, près de 10.000 € d’amende ainsi qu’un an d’interdiction d’exercer pour avoir vendu illégalement du gel hydroalcoolique et des masques non conformes, selon 20 Minutes.

Cette pharmacienne niçoise de 71 ans s’en sort finalement bien puisque le parquet avait requis une peine d’un an de sursis probatoire, 280 jours de travaux d’intérêt général, 25.000 € d’amende et cinq ans d’interdiction d’exercice. L’ordre national des pharmaciens demandait en outre 5.000 € de dommages et intérêts.

« Les réquisitions étaient sévères, mais on est sur quelques pots de gel et quelques masques pour un bénéfice extrêmement faible », a expliqué son avocat Me Laurent Terrazzoni après l’arrêt rendu par le tribunal correctionnel de Nice. « On va devoir mettre en place une gestion pour sa pharmacie. »

La pharmacie avait été perquisitionnée le 24 mars dernier après qu’une cliente ait signalé ces abus aux autorités. On y a notamment retrouvé du gel hydroalcoolique de « fabrication artisanale, contenant parfois du gel échographique ».