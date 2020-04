« Into the Night », une première série belge sur Netflix

S’il est possible de trouver des fictions belges sur Netflix (notamment « Unité 42 » ou encore « Beau Séjour »), on n’y trouvait pas encore de série de chez nous. Ce sera désormais chose faite avec l’arrivée, ce 1er mai, de « Into the Night » en exclusivité sur la célèbre plateforme.

Etonnamment, il ne s’agit pas d’une série policière mais bien d’un thriller de science-fiction, comme le laisse supposer le synopsis: « Les passagers et l’équipage d’un vol de nuit détourné se lancent dans une course contre le soleil alors qu’un mystérieux événement cosmique sème le chaos dans le monde. »

La série « commence par un phénomène soudain et inexplicable : le soleil tue tout le monde sur son passage. La ‘chance’ semble être du côté des passagers et des membres d’équipage d’un vol de nuit partant de Bruxelles qui tentent de se diriger vers l’ouest, protégés par l’obscurité. Ces voyageurs apparemment ordinaires n’ont qu’une chose en commun : la volonté d’échapper au soleil, et aux autres, pour survivre coûte que coûte. »

« Into the Night » s’inspire de loin d’un roman post-apocalyptique écrit par le Polonais Jacek Dukaj « The Old Axolotl », toujours inédit en version française.

Cette série en 6 épisodes a été réalisée par Inti Calfat et Dirk Verheye, et produite par Jason George. On y verra notamment Laurent Capelluto, Stefano Cassetti, Regina Bikkinina, Mehmet Kurtuluş ou encore Pauline Etienne.

(Voir la vidéo sur mobile)