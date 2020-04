VIDEO. #Dentistesàpoil pour dénoncer le manque criant de protection

Un nouvel hashtag fait parler de lui sur les réseaux sociaux. #Dentistesàpoil a un objectif bien précis : sensibiliser la population et attirer l’attention des autorités sur leur situation et le manque de matériel adapté dans la lutte contre la propagation du coronavirus.

En France, les dentistes s’apprêtent à rouvrir leurs cabinets. Pourtant, le secteur manque cruellement de protection pour faire face au coronavirus. Au début de la crise, les dentistes avaient massivement fait don de leurs masques au personnel soignant pour pallier à la pénurie. Aujourd’hui, ils se retrouvent sans masques adaptés à la situation alors qu’ils vont bientôt rouvrir.

“En temps normal, les masques chirurgicaux suffisent. Mais avec le virus, il nous faut absolument des masques adaptés, sinon on risque d’être infectés et d’infecter nos patients”, assure le dentiste Alain Takeda à l’AFP. Il faut dire que les dentistes travaillent au plus près de leur patients, au contact de leur salive et de leur respiration.

Pour dénoncer ce manque cruel de protection adaptée, les dentistes ont décidé de se mettre à nu, au sens propre comme au sens figuré. Ils témoignent de leur désarroi dans une vidéo avec le hashtag #dentistesàpoils.