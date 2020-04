Céline Dion fâche ses fans

C’est une décision incompréhensible pour la plupart des fans de Céline Dion. Alors que sa prestation était très attendue, la chanteuse a décidé de ne plus chanter pour le show caritatif canadien « Stronger Together, Tous ensemble ».

La chanteuse canadienne devait offrir une prestation à ses fans dans le show canadien « Stronger Together, Tous ensemble », comme elle l’avait fait plus tôt pour ‘One world : Together at Home’, mis sur pied par Lady Gaga. Mais pour une raison inexpliquée, c’est une vieille vidéo que Céline Dion a décidé de diffuser. Une vidéo qu’elle avait déjà postée quelques jours plus tôt sur son compte Instagram.

Après cette décevante diffusion, ses fans ne se sont pas montrés tendres avec elle. « L’Amérique a droit à une performance inoubliable et le Canada a un message enregistré il y a des semaines ? C’est triste. C’est blessant pour le Canada », pouvait-on lire sur Twitter. Un autre tweet accable la chanteuse : « Elle aurait pu faire un effort. Recycler un message des réseaux sociaux d’il y a une semaine, vraiment ? ». « Au moins, ne dis pas que tu participes quand il s’agit juste d’une vidéo », peut-on aussi relever sur le réseau social.