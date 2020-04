Le message d’adieu bouleversant d’un père à sa famille avant de mourir

Avant de mourir des suites du covid-19, un père de famille de 32 ans a laissé un mot d’adieu bouleversant à sa femme et ses enfants.

Hospitalisé à Danbury, dans le Connecticut, Jonathan Coelho est décédé mardi dernier après un arrêt cardiaque, rapporte CNN. Sa femme Katie a appris la nouvelle tragique en arrivant à l’hôpital. Alors qu’elle rassemblait les affaires de son mari, elle a découvert un mot dans le smartphone de Jonathan. Un mot d’adieu qu’il avait écrit quelques jours auparavant et destiné à ses femmes et ses enfants âgés de 10 mois et 2 ans.

« Je suis si fier d’être ton mari »

“J’ai tellement de chance et je suis si fier d’être ton mari et le père de Braedyn et Penny. Katie, tu es la personne la plus belle, attentionnée et enrichissante que je n’ai jamais rencontrée”, a-t-il écrit. “Tu es vraiment unique en ton genre, fais en sorte de vivre ta vie avec bonheur et avec cette même passion qui m’a fait tomber amoureux de toi. Te voir être la meilleure mère pour les enfants est la plus belle chose que je n’ai jamais vécue”, poursuit Jonathan.

After he died of the coronavirus, she opened up his phone and found his last words to her https://t.co/7XNyjrDh2Q pic.twitter.com/CzS41I7B6a — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) April 23, 2020

« Mon cœur est fracassé »

Ce magnifique mot a bien entendu beaucoup ému Katie. “Même s’il a lutté pour sa vie pendant un mois, je sais que jusqu’à la dernière seconde, il voulait s’assurer que les enfants et moi allions bien. Si j’avais été malade, je ne sais pas si j’aurais eu la force d’écrire une lettre d’adieu à ma famille”, a confié la jeune femme à CNN. “Mon cœur n’est même pas brisé, il est fracassé. Mes enfants et moi-même passerons le reste de notre vie sans Jonathan. Mes enfants ne connaîtront leur père qu’à travers des images et des souvenirs, c’est le pire”, confie encore Katie.