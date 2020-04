La louve Noëlla attend bien des petits louveteaux

La louve Noëlla et le loup August attendent des petits, a annoncé la ministre flamande de l’Environnement Zuhal Demir (N-VA) sur sa page Facebook.

« Grâce à de récentes images de l’INBO – l’Institut flamand de recherche sur la nature et la forêt -, je suis fière d’annoncer que la louve Noëlla et le loup August attendent des louveteaux! La naissance des petits ne tardera pas à arriver », a déclaré la ministre.

Durant les premières semaines qui suivent la naissance, les loups devraient mener une existence discrète. On ne peut donc espérer apercevoir les petits qu’au bout de quelques mois, lorsque les jeunes loups les accompagneront sur leur territoire.

« La zone de repos que j’ai définie pour nos loups flamands, qui consiste principalement en des domaines militaires inaccessibles et en de vastes réserves naturelles dans le Limbourg, porte ses fruits. Dans les semaines et les mois à venir, elle sera strictement surveillée pour éviter à Noëlla le même sort que la louve Naya (qui avait été tuée alors qu’elle portait probablement des petits, NDLR). Évitons tous ces endroits pendant un certain temps et laissons les loups se reposer », écrit Zuhal Demir sur Facebook.

La ministre appelle par ailleurs les propriétaires de moutons, de chèvres, d’alpagas et d’autres petits animaux à utiliser les subventions disponibles via l’agence Natuur en Bos pour protéger leurs animaux en toute sécurité. « Parce que vivre avec ces beaux loups est possible, si nous faisons les interventions nécessaires », conclut Zuhal Demir.

Des chasseurs actifs à proximité des loups

Même si la ministre flamande de l’Environnement Zuhal Demir (N-VA) a délimité une aire de repos pour les loups du Limbourg, la récente autorisation de chasser le sanglier pose des problèmes, selon l’association Welkom Wolf.

« On ne peut pas chasser dans cette zone mais il y a des terrains privés entre les deux. Et de ceux-ci, les chasseurs tirent désormais sous le couvert de la chasse au sanglier. On n’ose pas serrer la vis contre la chasse comme il se doit et cela pourrait mal tourner », prévient Jan Loos, responsable de l’ASBL.

La saison des amours des loups ayant lieu en février, les petits sont donc attendus fin avril ou début mai. « C’est tout à fait conforme aux attentes. Nous partons également du principe qu’il existe un couple dans les Hautes Fagnes et qu’il y a des petits là-bas aussi », explique Jan Loos.

Durant les premières semaines après la naissance, la portée devrait disparaître des radars pendant un certain temps.

« La femelle n’est déjà plus mobile et a choisi son nid. Elle restera proche des jeunes, surtout lors des premières semaines. Elle les déplacera régulièrement vers d’autres endroits, comme une tanière, près d’arbres ou d’un arbuste dense », explique encore le responsable de Welkom Wolf.

« Si quelque chose de dramatique se produit à l’emplacement du nid, la louve a un plan pour les déplacer un peu plus loin sur un autre site. »

La ministre Demir a délimité une aire de repos pour les loups flamands mais, selon l’ASBL, le récent assouplissement de la chasse a déjà fait échouer les choses.

« L’application a été renforcée mais, en attendant, ils chassent à nouveau. Ils oublient qu’il existe des zones intermédiaires où les chasseurs peuvent se rendre à leur guise et s’asseoir à une centaine de mètres du nid. Tant que vous n’agirez pas sur place, cela restera aussi peu étanche qu’une passoire », prévient Jan Loos.

« La ministre aurait également pu maintenir l’interdiction de chasse dans les communes où les loups sont actifs. Avant l’assouplissement, les mesures étaient beaucoup plus claires. »