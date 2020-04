The Voice : quand sera diffusée la demi-finale ? Nikos Aliagas lève le voile

C’est une première dans l’histoire de The Voice. L’aventure est interrompue en raison de la pandémie de coronavirus et des mesures gouvernementales. Les demi-finales, qui devaient être tournées en direct dès samedi prochain, sont dès lors reportées. À quand ? Nikos Aliagas en dit plus sur la fin de cette saison 2020.

L’épreuve des KO a rendu son dernier verdict hier soir. Les demi-finalistes des quatre coachs sont désormais connus. Mais dans ce contexte de crise sanitaire, quand s’affronteront-ils en demi-finales ?

L’émission, qui compte que 5,1 millions de fidèles en moyenne, se voit perturbée par le Covid-19. En raison des mesures de confinement, la chaine et la production ont été obligées de reporter les demi-finales (et la finale qui devait suivre), initialement prévues en direct au Palais des Sports. Car qui dit direct, dit public.

« Un épilogue à la hauteur de cette saison »

Dans un message adressé aux téléspectateurs en fin d’émission, Nikos Aliagas promet « un épilogue » à cette neuvième saison. « Aujourd’hui nous ne sommes pas en mesure de réaliser ces grands shows en direct, tant attendus, et nous le regrettons. Avec TF1, la production, les coachs et les talents nous allons travailler pour vous offrir un épilogue à la hauteur de cette saison », promet l’animateur.

Quand ? « Dès qu’il nous sera possible de le faire », assure Nikos Aliagas. Pas encore de date déterminée par la production donc, qui est, elle aussi, tributaire des annonces gouvernementales françaises. Néanmoins, elle annonçait dans les médias vouloir diffuser la demi-finale et la finale « avant l’été ou au plus tard à l’automne ».

Il faudra donc s’armer de patience avant de découvrir qui succédera à Whitney Marin, grande gagnante de la saison 8.