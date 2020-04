Confiné, un enfant de 9 ans crée un jeu vidéo devenu viral

A 9 ans, on est trop jeune pour rester enfermé sans rien faire avec la seule compagnie de ses parents. Du coup, Lupo, un enfant milanais, a décidé de créer un jeu vidéo pour jouer avec ses amis.

Comme tous les habitants de la Lombardie, cette région du nord où 13.000 personnes sont mortes depuis fin février, Lupo Daturi est coincé chez lui, dans son pavillon de la banlieue de Milan, depuis le 8 mars, avec ses parents.

« J’ai dû arrêter tous les sports que je pratiquais à cause du Covid-19. Je ne peux même pas aller à l’étang avec mon chien. Au lieu de faire du sport – ski, natation et karaté – je dois me contenter du vélo d’appartement », raconte-t-il.

Autodidacte

Mais le petit garçon a une passion: il programme, un hobby partagé avec son père Marco Daturi, un chef d’entreprise.

Et en quelques jours, fort de ses connaissances acquises avant la pandémie et de tutoriels en ligne, il monte un jeu en réseau. Le but? Détruire virtuellement le Covid-19 à bord du vaisseau spatial Cerba-20, en l’éliminant à coups de tirs lasers.

Lupo explique qu’il joue avec ses amis et que désormais, il entend monter un projet pour leur apprendre à programmer, depuis leur confinement.

Des demandes de ses professeurs

« Je ne suis pas inquiète parce que mon fils n’est pas un ‘nerd' », dit sa mère, Francesca Zambonin, avocate de 44 ans, « heureuse parce qu’il est passionné par quelque chose qui peut lui être utile ».

« Le fait qu’il ait inventé un jeu qui est devenu viral me rend heureux car cela le motive à faire encore mieux. Il reçoit aussi des demandes de ses professeurs pour programmer quelque chose d’utile, pas seulement des jeux », dit son père, Marco Daturi.