Quels élèves reprendront le chemin de l’école le 18 mai ?

La ministre de l’Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles Caroline Désir (PS) a transmis samedi aux professionnels de l’enseignement (maternel, primaire et secondaire) une directive détaillant pour la partie francophone du pays le progressif retour à l’école des enfants et jeunes, à partir du 18 mai prochain (au plus tôt). Beaucoup de questions restent encore ouvertes, notamment ce qu’il adviendra précisément des élèves qui ne font pas partie de classes considérées comme prioritaires.

Ce ne sont en effet que quelques classes qui devraient retrouver les bancs de l’école, dans deux phases prévues: les 6es primaires et la dernière année du secondaire dans un premier temps (à partir du 18 mai si la date est confirmée) ; et les 2es secondaires ainsi que les 1ères et éventuellement 2es primaires, dans un second temps (25 mai).

Priorité est en effet donnée aux « années certifiantes et orientantes » et « aux premières et deuxièmes primaires considérant l’importance de ces années d’étude dans la fixation des premiers apprentissages de base », explique la circulaire.

Reprise partielle

Pour les autres, le régime restera le même qu’actuellement, jusqu’à nouvel ordre. Soit le maintien à la maison, avec des travaux à domicile qui ne peuvent cependant pas comprendre de nouvelle matière.

Pour ceux qui reprendront le chemin de l’école, la reprise ne sera que partielle, et devra se faire de manière à permettre un maximum de sécurité sanitaire. Les élèves de 6e primaire et de dernière année du secondaire (6e et/ou 7e) devront être sur place maximum deux jours par semaine. Ceux de 1ère et 2e primaire n’auront qu’un jour à l’école et les 2es secondaires 2 jours.