Réouverture de tous les commerces le 11 mai, sans discrimination de taille ou de secteur

Les commerces pourront rouvrir à partir du 11 mai, a annoncé vendredi la Première ministre, Sophie Wilmès, à l’issue du Conseil national de sécurité.

Le gouvernement fédéral et les gouvernements des entités fédérées ont choisi, sur ce point, de s’écarter de la recommandation des experts qui avaient imaginé un système en deux phases, l’une le 4 mai, l’autre le 18 mai. Les responsables politiques ont préféré un système visant, à la même date, tous les commerces, sans discrimination de taille ou de secteur. Cette réouverture devra toutefois respecter des conditions strictes et la concertation avec les partenaires sociaux.

Le 4 mai pour les magasins de tissus et les entreprises B2B

Une semaine plus tôt, le 4 mai, les magasins de tissus et les merceries auront déjà pu rouvrir. Leur rôle est, en effet, essentiel dans la confection des masques de confort qui seront obligatoires, par exemple, dans les transports en commun. L’industrie pourra également redémarrer le 4 mai ainsi que le B to B (Business to Businees, soit les contacts entre entreprises). Le télétravail restera toutefois la norme dans la mesure du possible. Il sera permis de palier à l’impossibilité de respecter la distance sociale par le respect de certaines normes, dont le port du masque. Les partenaires sociaux au sein du Groupe des 10 se sont accordés sur un guide de bonnes pratiques préparé par le SPF Emploi et le Haut Conseil pour la protection et la prévention au travail. Il sera transmis à l’ensemble des commissions paritaires.

Pas de restaurant avant le 8 juin

Le secteur Horeca devra en revanche faire preuve d’une grande patience. Une amorce de réouverture n’est pas attendue avant le 8 juin et doit encore être étudiée. Elle commencerait avec les restaurants, et plus tard seulement pour les cafés et les bars. « C’est une phase qui sera complexe à aborder », a confié Mme Wilmès.

L’autorisation des camps des mouvements de jeunesse et les stages de vacances doit également encore être étudiée, de même que la possibilité de voyages de plus d’une journée en Belgique et à l’étranger, la réouverture des attractions touristiques comme les parcs zoologiques et les parcs d’attraction. Si les événements de masse comme les festivals sont toujours interdits jusqu’au 31 août, des événements de plein air de petite échelle pourraient être autorisés.