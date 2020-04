Sur une île déserte depuis 23 ans, il livre ses astuces pour vivre isolé

Ancien millionnaire, David Glasheen est parti vivre sur une île déserte en 1997. Le confinement, ça le connaît ! Il a donc décidé de partager quelques astuces.

David Glasheen est un ancien magnat de l’immobilier. Dans les années 80, il était multimillionnaire. Mais suite au krach boursier, il a tout perdu. Il a donc décidé de changer totalement de vie. Après avoir vécu pendant près de dix ans dans la pauvreté, en 1997, il est parti vivre sur une île déserte.

Deux besoins primaires

Ce Robinson Crusoé des temps modernes est aujourd’hui âgé de 76 ans. Cela fait désormais 23 ans qu’il vit sur Restoration Island, au nord de l’Australie. En s’installant sur cette île déserte, il a tout laissé derrière lui. Ses seuls besoins sont de trouver de l’eau et de la nourriture. Pour boire, il collecte l’eau de pluie et il recueille l’eau qui vient des zones vallonnées de l’île. Dave estime que la nourriture est plus facile à obtenir : « L’océan contient toutes les protéines dont j’ai besoin ».

L’importance de la compagnie

Pour David Glasheen, la compagnie est un élément très important lorsqu’on vit isolé. Il reste en contact avec le monde grâce à une connexion internet, alimentée par des panneaux solaires, mais cela ne remplace pas les vraies interactions humaines. Au début, il s’est installé sur l’île avec Denise, sa femme de l’époque. Mais après avoir donné naissance à leur enfant, elle est rapidement partie, considérant que l’île n’était pas un endroit sûr pour élever un enfant. En 2008, il s’est inscrit sur un site de rencontre pour trouver l’amour mais douze ans plus tard, il n’a toujours pas trouvé la compagne idéale.

Du coup, David Glasheen peut compter sur la compagnie de plusieurs animaux, dont plusieurs fidèles chiens, mais aussi sur deux étranges mannequins en plastique qui l’accompagnent depuis des années.

Quelques astuces pour survivre

Le Robinson Crusoé de 76 ans a donné quelques conseils à celles et ceux qui voudraient vivre comme lui. « Commencez par apprendre à être indépendant et à survivre avec très peu de choses. J’ai vécu de cette façon et j’ai adoré ça. J’ai lu des livres et j’ai regardé des films sur la survie. », explique Dave. « Commencez par aller camper. Vous découvrirez rapidement ce dont vous avez vraiment besoin par rapport à ce dont vous pensez avoir besoin », ajoute-t-il.

Il a aussi livré quelques conseils pratiques pour les personnes isolées sur une île mais qui peuvent aussi s’appliquer aux personnes confinées : Gardez votre hygyène personelle sous contrôle et achetez du savon, du dentifrice et du papier WC (si possible), gardez quelques pièces en or ou en argent qui conserveront probablement leur valeur, emportez des livres et des jeux de société et gardez toujours une paire de lunettes de rechange au cas où vous perdriez ou briseriez la votre. Enfin, comme lui, il invite les gens à se procurer un kit pour brasser sa propre bière à la maison.

L’ancien millionnaire s’est dit attristé et déçu par la situation mondiale actuelle. « Il était assez évident que quelque chose comme ça allait arriver à un moment donné mais personne ne peut vraiment être préparé à cela. (…) C’est un test pour savoir si nos dirigeants sont vraiment efficaces », conclut Dave Glasheen.