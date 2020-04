Shakira heureuse d’avoir obtenu son diplôme en philosophie antique

Pour s’occuper durant le confinement, Shakira est retournée sur les bancs virtuels de l’université. Ce jeudi, elle a publié les photos du diplôme de l’Université de Pennsylvanie qu’elle vient d’obtenir.

Confinée, Shakira a trouvé une occupation pour le moins surprenante. En effet, durant quatre semaines, la chanteuse de 43 ans a décidé de suivre en ligne un cursus proposé par l’Université de Pennsylvanie. Elle a opté pour …la philosophie antique.

Shakira n’a pas pris ces nouvelles études à la légère. « Mes hobbies ne sont pas très utiles en ce moment, mais celui-ci m’a demandé beaucoup de travail une fois les enfants couchés », a partagé la chanteuse en publiant les photos de son diplôme. « Merci à Platon et ses prédécesseurs pour tout le ‘fun’ qu’ils m’ont apporté ce dernier mois », conclut l’heureuse diplômée.

I just graduated from my 4 week Ancient Philosophy course with the University of Pennsylvania (@Penn). I know… my hobbies are very impractical, but it took a lot of hours after the kids were asleep. Thank you Plato and predecessors for all the "fun" over the past month! pic.twitter.com/cFTCXDjliX

— Shakira (@shakira) April 23, 2020