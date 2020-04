Elle décède du coronavirus six jours après l’accouchement sans avoir vu son fils

Une Anglaise de 29 ans a perdu la vie seulement six jours après son accouchement. Infectée par le coronavirus et placée aux soins intensifs, elle n’a pas eu l’occasion de voir son fils.

Fozia Hanif avait 29 ans. Le 8 avril dernier, elle est décédée dans un hôpital de Birmingham à cause du coronavirus, six jours après avoir donné naissance à son fils: Ayaan Hanif Ali. Comme le rapporte ITV News, Mme Hannif avait été hospitalisée à cause de difficultés respiratoires liées au coronavirus. Et c’est lors de sa seconde journée à l’hôpital qu’elle a donné naissance à son enfant.

Un enfant qu’elle n’a jamais eu l’occasion de tenir dans ses bras. Juste après la naissance par césarienne, la jeune maman a en effet été placée aux soins intensifs et ne pouvait recevoir aucune visite. « Elle posait des questions sur la nourriture, sur son bébé, sur sa famille, et puis tout d’un coup… Cela a été un choc pour nous », explique sa sœur.

L’enfant a quant à lui été testé négativement au coronavirus. Il est cependant toujours à l’hôpital.