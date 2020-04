Au Vietnam, des chats sont tués et transformés en « pommade » contre le coronavirus

Les chats noirs vietnamiens sont-ils tués, dépouillés puis transformés en pommade? C’est en tout cas ce que suggère l’organisation No to Dog Meat, citée par la presse britannique.

D’après l’organisation, cette pratique se généraliserait à Hanoï, la capitale du Vietnam, après la propagation d’une fake news sur les réseaux sociaux. Sur des images prises par des militants et transmises à la presse britannique, on peut voir des chats noirs séchés au soleil après avoir été dépouillés. Les animaux sont ensuite placés dans de l’eau bouillante, pour être transformés en une sorte de pommade ou de boisson à utiliser contre le coronavirus.

You can not catch #coronavirus from dogs and cats and #Vietnam who can not protect yourself from catching it by eating them.@Lalalahna @TheSun https://t.co/UxD6ltYIpb

— notodogmeat (@notodogmeat) April 23, 2020