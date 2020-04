Retour dans la nature pour un koala grièvement blessé lors des incendies en Australie

Le premier koala femelle à avoir été admis à l’hôpital pour koalas de Port Macquarie, unique au monde, est guéri des blessures causées par les terribles incendies qui ont ravagé le sud-est de l’Australie en 2019 et 2020. Il a pu retrouver son habitat naturel après six mois de soins.

Entre les mois d’août 2019 et mars 2020, des feux de brousse ont brûlé plus de 12 millions hectares de terres à travers l’Australie et tué plus d’un milliard d’animaux. Anwen se trouvait alors dans la région du lac Innes et de Crestwood, en Nouvelle-Galles du Sud. Cette femelle koala de 4 ans a été grièvement brulée aux bras.

«Anwen était notre tout premier koala femelle à être admis pendant les feux de brousse et son rétablissement a été extraordinaire», a déclaré Sue Ashton, présidente de l’hôpital pour koalas de Port Macquarie. «C’est une journée réconfortante pour nous que de pouvoir libérer autant de nos koalas dans leur habitat d’origine, parfois même de les ramener jusqu’à leur arbre d’origine. Ça nous rend très heureux.»

Décrite comme étant «active» et «coquine», Anwen est l’un des 26 koalas qui peuvent réintégrer leur biotope ce mois-ci, leur habitat s’étant rétabli plus tôt qu’attendu grâce aux précipitations importantes qui sont tombées dans la région, selon le communiqué. L’hôpital pour koalas de Port Macquarie Koala, à environ 380 kilomètres au nord de Sydney, a soigné 49 koalas sauvés des zones incendiées dans la région et au-delà.

De nombreux koala tués

Rien que dans l’État le plus touché de la Nouvelle-Galles du Sud, des enquêtes préliminaires indiquent que la population de koalas a diminué de 80 à 85% après les incendies, selon l’organisation de protection de la nature WWF.