Les images ont de quoi surprendre. Alors que toute l’Europe est encore confinée, ce n’est pas le cas de la Suède où les habitants profitent du beau temps en s’installant dans les parcs et sur les terrasses des restaurants.

Cette semaine, des photographes de l’AFP ont publié une série de clichés pris à Stockholm, la capitale suédoise. Alors que le gouvernement a décidé de ne pas confiner la population, les habitants ont profité du temps printanier pour aller dans les parcs et s’installer sur les terrasses.

Plus de décès en Suède que dans les autres pays nordiques

Ces photos ne manquent pas d’interroger puisque sur celles-ci quasiment personne ne porte un masque et la distanciation sociale ne semble pas toujours respectée. Pourtant, on ne peut pas dire que la Suède est épargnée par le virus. Ce jeudi soir, le bilan dans ce pays scandinave de 10,2 millions d’habitants s’élevait à 2.021 décès, soit une mortalité nettement plus élevée que celle observée chez ses voisins nordiques. En effet, ce jeudi, le Danemark déplore 394 décès, la Norvège 187 et la Finlande 172.

Appel au civisme de la population

Dans la lutte contre le nouveau coronavirus, le gouvernement suédois a interdit les rassemblements de plus de 50 personnes ainsi que les visites dans les maisons de retraite. Pour le reste, le gouvernement en a appelé au civisme de la population, demandant à chacun de « prendre ses responsabilités » et de suivre les recommandations sanitaires.

Les autorités sanitaires estiment qu’un quart de la population vivant à Stockholm et sa région, épicentre du virus dans le pays, aura déjà été infectée par le nouveau coronavirus le 1er mai prochain. « Ce n’est pas le moment de relâcher les mesures de précaution », a déclaré en conférence de presse Anders Wallensten, épidémiologiste à l’agence de santé.