Laurence Boccolini épuisée par les insultes et les commentaires qu’elle reçoit

je vous avoue que je suis au bout de mes forces. je n’en peux plus de ces commentaires des insultes à propos de ces produits ARNAQUES absolues que je dénonce depuis des années . facebook efface les pages mais elles reviennent car la crédulité est la plus forte : comment peut on croire qu’une gélule peut vous faire perdre 20 kilos en un mois sans aucun effort ???! je ne sais plus quoi faire dire répéter … c’est tous les jours, en MP , que ce fil … voila je ne vais plus sur twitter à cause des camions d’insultes et de menaces que j’ai reçu envers moi et la fille après UN commentaire qui a déplu à UNE personne. J’ai préféré me protéger de la lecture de ces horreurs et de cette violence. Idem pour mon compte FB publique qui a été la cible d’attaques après que je me sois exprimé comme des milliers de gens a propos d’une video. plus de twitter plus FB je gardais instagram parce que c’est tellement plus intéressant, bienveillant et on peut y suivre tant de choses, de pays, de medias , d’artistes . Mais si tous les jours je dois répondre à propos de ces produits miracles dont les créateurs volent nos photos , et vendent du rêve du fantasme. Si il n’y a pas un peu de bon sens derrriere tout ça il faudra aussi que je ferme mon dernier compte sur les réseaux sociaux . voilà .que dire de plus ? Je suis fatiguée de répéter ça depuis des années !!!!😢