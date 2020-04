Des ballons dans le ciel pour se connecter à Internet au Kenya

Ce qui n’était qu’un projet depuis maintenant dix ans prend enfin vie. Loon, une filiale d’Alphabet, la maison-mère de Google, vient de lancer son premier ballon en direction du Kenya afin de couvrir la population avec une connexion internet de qualité.

Ces ballons fonctionnent à l’énergie solaire et volent dans la stratosphère, à près de 20.000 m d’altitude. Ils sont partis de Porto Rico en direction du Kenya. Après une multitude de tests, il s’agit du premier lancement officiel de ballons destinés à émettre dans le cadre d’une offre commerciale, en collaboration avec l’opérateur local Telkom Kenya.

Avant de survoler le Kenya, ils vont devoir parcourir plus de 11.000 km, portés par les airs mais aussi guidés par un système de navigation autonome et intelligent prenant en compte la dérive des vents et les prévisions météorologiques. Le tout premier ballon envoyé a ainsi longé les côtes brésiliennes avant de survoler le Cap de Bonne-Espérance puis de passer au large de Madagascar.

Internet pour tous

Une fois arrivés à destination, ces ballons seront stabilisés, à la même hauteur, histoire de couvrir correctement une large zone géographique. L’idée est de pouvoir couvrir la zone la plus large possible avec une connexion Internet stable et performante en 4G. Le Kenya devrait donc devenir le premier client de Loon. Une première mise en service pourrait voir le jour d’ici quelques semaines.

Pour rappel, l’objectif de Loon est de pouvoir connecter les habitants du monde entier, y compris dans les régions les plus reculées.