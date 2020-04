Une arrivée à Los Angeles très tranquille pour Meghan et Harry

Pas facile d’emménager en plein confinement. Le prince Harry et son épouse Meghan sont bien arrivés à Los Angeles, où ils comptent démarrer leur nouvelle vie. En revanche, confinement oblige, ils n’ont qu’une vie sociale limitée depuis leur arrivée.

Le couple princier a peut-être enfin trouvé la tranquillité à laquelle il aspirait depuis déjà un petit moment. Depuis qu’ils sont arrivés à Los Angeles, Meghan Markle et le prince Harry n’ont rien fait, confinement oblige. Ils ont juste profité de quelques promenades pour s’aérer l’esprit. Selon leurs proches, ils seraient ravis de passer autant de temps en famille et avec le petit Archie.

Le couple a tout de même pris part à une action caritative à l’occaison du dimanche de Pâques. Ils ont tous les deux été aperçus dans les rues de leur ville d’adoption distribuant des repas à des malades de l’association Project Angel Food.

« Je me suis dit que ce grand gars roux me semblait familier, et que cette fille était très jolie. Puis j’ai vu le large SUV noir avec les gardes de sécurité derrière eux. Ils sont tous les deux gentils et très simples. Ils avaient des masques et ils portaient des jeans, mais de très jolis jeans », a rapporté un des bénéficiaires de l’action au magazine américain People.