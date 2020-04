De la marijuana éthique, garantie sans cartel

Des cultivateurs mexicains de l’État de Sinaloa se sont lancés dans le «cannabis éthique». Entendez par-là un cannabis cultivé sans rétribuer les cartels de la drogue, qui sont particulièrement violents au Mexique.

Verra-t-on un jour des drogues «labélisées» débarquer sur le marché? On n’en est encore loin, mais cela pourrait être une première étape. Vice rapporte que des cultivateurs indépendants se sont regroupés pour produire et commercialiser leur production sans lien avec les cartels qui mettent le pays à feu et à sang.

Zara Snapp a fondé l’association Instituto RIA pour promouvoir la défense des droits humains dans le pays. Elle constate que de nombreux revendeurs sont désormais en lien avec ces producteurs. «Je pense que ce cannabis dit non sanguinaire ou éthique se vend mieux. Les gens demandent plus souvent d’où provient leur weed, et c’est un gros changement », constate-t-elle.