Confinement: le pain et les salutations au soleil font fureur sur YouTube

Comment faire du pain ou élever des poulets: les tutoriels ont la cote sur YouTube alors que des centaines de millions de personnes dans le monde trouvent le temps long pendant le confinement.

« Le nombre moyen de visionnages quotidiens de vidéos avec ‘Elever des poulets’ dans le titre a augmenté de 130% depuis le 15 mars. C’est probablement ce que nous avons vu de plus surprenant », raconte Veronica Navarrete, responsable de communication de Youtube. « Nombre d’entre nous se tournent vers des activités traditionnelles auxquelles nous n’avions pas pensé depuis longtemps, comme se couper les cheveux ou faire son pain soi-même ».

Comme Netflix et d’autres plateformes de divertissement, le service de vidéos de Google bat des records d’utilisation à la faveur des mesures de distanciation sociale mises en place pour freiner la pandémie de Covid-19. Le temps passé à regarder des vidéos d’info sur YouTube a progressé de 75% au premier trimestre, par rapport à la même période en 2019.



Depuis la mi-mars, les contenus étiquetés « homeschool » (école à la maison) et « home workout » (exercice physique à la maison) ont bondi respectivement de 120% et 200%, en termes de vues quotidiennes moyennes. Le yoga, notamment, cartonne. « C’est une pratique particulièrement appropriée en ce moment parce que c’est bon pour le corps et pour l’esprit, et il n’y a pas besoin de beaucoup d’espace », constate Veronica Navarrete.

Selon elle, les internautes ne cherchent pas seulement à apprendre ou à bouger. Ils se tournent aussi vers des activités réconfortantes. Comme les tutoriels de fabrication de pain au levain. « C’était déjà une tendance forte l’année dernière, mais là c’est vraiment un gros succès, et ça continue de monter… » « C’est apaisant à regarder, donc c’est aussi bon pour la santé mentale », analyse-t-elle.