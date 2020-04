Plus de la moitié des personnes ayant des symptômes sortent sans protection

Plus de la moitié (57%) des personnes qui présentent deux symptômes ou plus du Covid-19 déambulent encore dans la rue sans protection supplémentaire, ressort-il de la sixième édition de la Grande étude sur le coronavirus de l’Université d’Anvers (UAntwerpen).

Selon les résultats de l’étude, de plus en plus de personnes sont confrontées au Covid-19 dans leur environnement immédiat: près de la moitié des répondants connaissent ainsi quelqu’un qui a été gravement malade, 15% ont dans leur entourage une personne qui a été hospitalisée et 9% étaient proches d’un malade qui est finalement décédé. Des chiffres qui peuvent toutefois se chevaucher.

Plus de la moitié (57%) des personnes qui ont deux symptômes ou plus de la maladie se promènent dans la rue sans protection supplémentaire. A contrario, 4% des malades ayant deux symptômes ou plus sortent dans la rue avec un masque buccal.

Les revenus impactés

Pour la première fois, les chercheurs se sont également penchés sur l’impact de la crise sanitaire sur les revenus. Un tiers (32%) des interrogés ont indiqué que leur revenu total disponible avait diminué. Un quart (24%) des employés participants et 50% des ouvriers déclarent par exemple être au chômage technique, tandis que 40% des travailleurs indépendants et des professionnels libéraux disent ne pas pouvoir travailler actuellement.

Les résultats de cette étude sont utilisés, entre autres, pour réaliser des prévisions sur la propagation du virus et estimer l’impact de l’évolution de l’épidémie ainsi que des mesures prises sur les plans sanitaire, économique et psychosocial.