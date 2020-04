L’Onu s’attend à la plus forte baisse d’émissions de CO2 suite au coronavirus

La pandémie de coronavirus devrait provoquer une baisse des émissions de dioxyde de carbone (CO2) de 6% cette année, prévoit l’Organisation météorologique mondiale (OMM), une institution des Nations unies. Il s’agirait de la plus forte diminution depuis la Seconde Guerre mondiale.

Pour endiguer la propagation du coronavirus, une bonne partie de la planète est appelée à se confiner. Moins de déplacements, moins de production d’énergie, signifient moins d’émissions de CO2. S’il s’agit d’une bonne nouvelle «à court terme», le recul sera toutefois insuffisant pour respecter les accords internationaux en la matière, prévient l’institution de l’Onu. Pour honorer les objectifs de l’Accord de Paris, il faudrait une réduction de 7% par an dans les dix prochaines années, fait remarquer le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas.

In the 50 years since the first #EarthDay, #climatechange has accelerated, reaching a new peak in the past 5 years, which were the hottest on record. That trend is expected to continue. We need to show the same solidarity and science for #ClimateAction as against #COVID19 pic.twitter.com/moMGFJqk5Q

