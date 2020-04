De nombreux signalements d’OVNI en Belgique après le lancement de satellites

Passage Starlink (Space X)

Explications sur le projet de "Starlink" (SpaceX) ⭐☄🛰Bonjour, Via vos nombreuses réactions hier soir, j'ai été étonné de voir à quel point ce projet est (très) peu connu du grand public. Rajoutez à cela les étoiles filantes des Lyrides dans un contexte pandémique et il n'en fallait pas moins pour que certains évoquent des explications (très) farfelues. A croire que le confinement a parfois fait prendre conscience que le ciel n'était pas totalement noire durant la nuit. 😀 On peut néanmoins déplorer le manque d'informations à ce sujet tant il va révolutionner notre vision du ciel nocturne et notre quotidien dans les décennies à venir… En tout cas, ce projet a commencé en 2019 et il devrait se terminer en 2025 avec le lancement de plusieurs milliers de satellites (jusqu'à 12 000) à différentes altitudes, ce qui permettra d'accéder à internet sans intermédiaire, directement par ceux-ci. Ainsi, à terme, il sera possible d'avoir accès à internet partout sur terre, moyennant le prix d'un abonnement, qui n'est pas connu à ce jour, mais qui pourrait se situer à 80 dollars ou en deçà.Ces satellites se suivent souvent en ligne, parfois par dizaines, en nous donnant un spectacle surprenant mais qui va devenir de plus en plus commun ces prochaines années. En démultipliant le nombre d'objets en orbite, les projets de méga constellations de fournisseurs d'Internet par satellite soulèvent des inquiétudes et critiques à travers le monde. D'une petite dizaine de milliers en 2020, ces objets seraient en effet plusieurs dizaines de milliers à terme. Certains on déjà soulevé le problème des débris spatiaux engendrés par ces engins et des nuisances provoquées aux observations de la voute céleste par les astronomes. Vidéo: Prise le 8 février aux Pays-Bas. Passez une excellente journée. 🙂 Michael – Info Météo

