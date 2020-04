Coronavirus en Belgique : « Les chiffres sont encourageants mais nous ne devons pas brûler les étapes »

Lors de sa conférence de presse quotidienne, le centre inter-fédéral de crise COVID-19 du SPF Santé a annoncé que les autorités sanitaires avaient dénombré 266 nouveaux décès en Belgique. Au total, 6.262 décès sont à déplorer ce mercredi.

La Belgique a enregistré 266 décès au cours des dernières 24 heures, ont indiqué mercredi le Centre de crise et le SPF Santé publique lors de leur point presse quotidien.

432 personnes ont quitté l’hôpital

Parmi les 266 nouveaux décès, 118 ont été déplorés en Flandre, 109 en Wallonie et 39 en Région bruxelloise. Il y a également eu 263 nouvelles hospitalisations lors des 24 dernières heures. En revanche, 432 personnes ont pu quitter les hôpitaux.

Sur les 266 nouveaux décès, 52 % ont été recensés en maison de repos. Il y a désormais 4.565 personnes hospitalisées dont 1.220 en soins intensifs. Parmi celles-ci, 733 nécessitent une assistance respiratoire.

« Les chiffres présentés aujourd’hui et ces derniers jours sont encourageants. Cela nous fait tous espérer à des temps en peu plus agréables. (…) Mais nous ne devons pas brûler les étapes, nous devons encore être patients et nous devons encore et toujours respecter les mesures renforcées qui sont aujourd’hui d’application, et ce jusqu’au 3 mai. Ce sont nos comportements d’aujourd’hui qui vont déterminer notre avenir », a souligné Benoit Ramacker, porte-parole du centre de crise.